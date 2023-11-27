الإثنين 27 نوفمبر 2023
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مستشار الرئيس للصحة يكشف أهداف نظام التأمين الصحى الشامل (فيديو)

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن نظام التأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال ثلاث هيئات متخصصة، هي: هيئة الرعاية الصحية التي تقوم بتقديم الخدمة الصحية، وهيئة التأمين الصحي التي تتولى تمويل الخدمة، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تضبط المعايير والجودة للمؤسسات الصحية.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "سي بي سي"، إن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على مبدأ الاستفادة من كافة الخدمات الصحية المتوفرة على أرض الواقع، سواء كانت حكومية أو جامعية أو عامة أو خاصة، وذلك في مجالات مختلفة مثل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصيدليات.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والرقابة تحدد المواصفات القياسية والجودة للخدمات الصحية، وتراقب تطبيقها في المؤسسات الصحية المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، وتضع سلة واحدة تضم الخدمات والأسعار ومساهمة المرضى، وذلك لضمان حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في أي مكان.

وأشار إلى أن المحافظات التي بدأ فيها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، تستفيد من الإمكانات والطاقات الصحية الموجودة فيها، سواء كانت تابعة لهيئة الرعاية الصحية أو المستشفيات الجامعية أو الخاصة أو العامة، وذلك لتحسين مستوى الخدمة الصحية ورفع كفاءتها.

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