الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولي: الرأي العام الأمريكي بدأ يضغط على النظام السياسي

الشعب الأمريكي
الشعب الأمريكي

قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي، إن الرأي العام الذي بدأ يتشكل في الولايات المتحدة بدأ يضغط على النظام السياسي رغم انحيازه لإسرائيل وبدأت أمريكا محاولة تلميع صورتها أمام الشعب الأمريكي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الأمن القومي الأمريكي تحدث اليوم عن سعي أمريكا لتمديد الهدنة، مؤكدًا أن سيطرة اللوبي الصهيوني والنظام السياسي على مفاصل القرار السياسي بالولايات المتحدة والتي تدعمها بشكل إجرامي.

أمريكا لا تختلف عن إسرائيل في قيامها بجرائم الحرب

وتابع أن أمريكا لا تختلف عن إسرائيل في قيامها بتدمير فيتنام وبسبب معلومات خاطئة اجتاحت العراق وقتلت 8 مليون عراقي وهي متهمة بجرائم حرب، مشيرًا إلى أنها تطبق هذه المواضيع فيما يخص مصالحها مثل ما حدث في أوكرانيا وروسيا لهذا تتعامل بإزدواجية في المعايير.

وأكد أن إسرائيل دخلت حرب غزة بسياسة "عض الأيدي"، ومن يتحمل الألم أكثر هو من يتنازل أولًا فإسرائيل مصرة على قتل المدنيين وحماس ترى أن خروجها من غزة هو بمثابة الموت.

أستاذ القانون الدولي الرأي العام الولايات المتحدة النظام السياسي رغم انحيازه لإسرائيل إسرائيل بجرائم الحرب

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