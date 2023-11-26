متحدث الخارجية الأمريكية يكشف عن نية الولايات المتحدة لإطالة مدة الهدنة (فيديو)

أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده تعمل على تحرير جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وأنها تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بالتعاون مع الدول العربية والإقليمية.

وقال "وربيرج"، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بحركة حماس، ولا تتوقع منها أي تنازلات أو تعاون، ولذلك فإن مصير الرهائن والمساعدات يعتمد على موقف حماس وتجاوبها مع المطالب الدولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإطالة فترة الهدنة الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتدعم جهود السلام والحوار بين الطرفين، معربا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في المنطقة وتنتهي المعاناة.