رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب مجلس العموم البريطانى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، بأنه يتم تقديم مقترح للحكومة البريطانية تدعو فيه لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة لفتح المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح البري فقط.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني هويل خلال لقائه اليوم في مكتبه برام الله، بوقف محاولات التهجير القسري لأبناء القطاع من شماله إلى جنوبه وإلى خارج القطاع، وعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة.

وتابع أشتيه "إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وعمليات القتل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية".

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني مجلس العموم بتوجيه الدعوة للحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كدعم حل الدولتين المستند إلى القرارات الأممية والشرعية الدولية.

هيئة الأسرى الفلسطينية: اعتقال 3200 منذ 7 أكتوبر

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، فى بيان، أن عدد المُعتقلين فى سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ووفقًا لتقرير نشرته الأمم المتحدة، فإن مليون فلسطينى، على الأقل، تم اعتقالهم منذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فى يونيو عام 1967 وأفاد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان بأنه منذ حرب يونيو 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة أسبوع أو أكثر.