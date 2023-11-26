الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب مجلس العموم البريطانى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

اشتيه خلال اللقاء
اشتيه خلال اللقاء

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، بأنه يتم تقديم مقترح للحكومة البريطانية تدعو فيه لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة لفتح المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح البري فقط.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني هويل خلال لقائه اليوم في مكتبه برام الله،  بوقف محاولات التهجير القسري لأبناء القطاع من شماله إلى جنوبه وإلى خارج القطاع، وعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة.

txt

إشادات بدور القاهرة الإخبارية فى تغطية أحداث العدوان على غزة

وتابع أشتيه "إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وعمليات القتل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية".

txt

تنتهى غدًا.. السيناريوهات المقبلة فى غزة عقب انتهاء الهدنة

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني مجلس العموم بتوجيه الدعوة للحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كدعم حل الدولتين المستند إلى القرارات الأممية والشرعية الدولية.

هيئة الأسرى الفلسطينية: اعتقال 3200 منذ 7 أكتوبر

 واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، فى بيان، أن عدد المُعتقلين فى سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ووفقًا لتقرير نشرته الأمم المتحدة، فإن مليون فلسطينى، على الأقل، تم اعتقالهم منذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فى يونيو عام 1967 وأفاد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان بأنه منذ حرب يونيو 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة أسبوع أو أكثر.

رئيس الوزراء الفلسطيني مجلس العموم البريطاني وقف إطلاق النار الشعب الفلسطيني قطاع غزة

الأكثر قراءة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

"الغرف التجارية" تكشف حقيقة أزمة "السكر" بالأسواق

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟