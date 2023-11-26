إشادات بدور القاهرة الإخبارية فى تغطية أحداث العدوان على غزة

أشاد الكاتب الصحفي بلال الدوي بدور قناة القاهرة الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية في تغطية أحداث العدوان على غزة، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة.

وقال الدوي إن قناة القاهرة الإخبارية كانت الحصان الأسود في إبراز دور مصر خلال الحرب على غزة ودورها في الوصول للهدنة.

وأشار الدوي إلى أن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت تضاهي كبرى قنوات الأخبار في العالم، حيث كان الإعلام الإسرائيلي ينقل عنها، بالإضافة إلى القنوات الأمريكية والبريطانية.

ونوه بأننا كنا في احتياج لمثل هذه القناة التي تتحدث بلسان مصر والشعب المصري، مضيفًا أن التغطيات الخاصة بها على مدار عامها الأول كانت متميزة.