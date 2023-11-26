الهلال الأحمر الفلسطينى: لأول مرة يتم إدخال شاحنات مساعدات لشمال غزة

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور على الأرض آمنة للطواقم الطبية في غزة، على عكس الأيام الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أنه لأول مرة يتم إدخال شاحنات مساعدات لشمال غزة.

وأشار حنجل إلى أن الأسابيع الماضية كان من الصعب إدخال شاحنات لمنطقة شمال غزة، ولكن هذا اليوم تم إدخال حوالي 50 شاحنة من مستلزمات طبية وغذائية للنازحين في شمال القطاع.

ونوه بأنه في أول أيام الهدنة تم استلام سيارتي إسعاف من صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أن الوقود ما زال أزمة تواجه الهلال الأحمر الفلسطيني.