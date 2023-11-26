الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: لأول مرة يتم إدخال شاحنات مساعدات لشمال غزة

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور على الأرض آمنة للطواقم الطبية في غزة، على عكس الأيام الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أنه لأول مرة يتم إدخال شاحنات مساعدات لشمال غزة.

وأشار حنجل إلى أن الأسابيع الماضية كان من الصعب إدخال شاحنات لمنطقة شمال غزة، ولكن هذا اليوم تم إدخال حوالي 50 شاحنة من مستلزمات طبية وغذائية للنازحين في شمال القطاع.

ونوه بأنه في أول أيام الهدنة تم استلام سيارتي إسعاف من صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أن الوقود ما زال أزمة تواجه الهلال الأحمر الفلسطيني.

المتحدث الرسمي باسم الهلال الاحمر الفلسطيني غزة الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث الرسمي باسم الهلال الاحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل الهلال الأحمر الفلسطيني الحياة اليوم فضائية الحياة

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