أطفال فقط.. قائمة الدفعة الثالثة المرتقب الإفراج عنها من سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم، تفاصيل أسماء الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت أسماء الدفعة الثالثة التي أعلنتها هيئة شئون الأسرى أسماء من الأسرى الأطفال فقط الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الأحد ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39) وهم:

القائمة الكاملة لأسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

1- سلطان سامر محمود سرحان/ القدس.

2- قسام إياد أحمد أعور/ القدس.

3- محمد أحمد محمود أعور/ القدس.

4- نصر الله إياد أمجد أعور/ القدس.

5- خليل أحمد خليل أعور/ القدس.

6- أمين محمد امين عباسي/ القدس.

7- مصطفى محمد إبراهيم عباسي/ القدس.

8- أحمد قادري محمود شيحة/ القدس.

9- سمير سامر سمير بختان/ القدس.

10- محمد عبوده حسن غيث/ القدس.

11- موسى حميدان فضل محتسب/ القدس.

12- أيهم عدنان صبحي شاعر/ القدس.

13- ريان عدنان حسن عتيق/ القدس.

14- مالك مراد خالد بوجة/ القدس.

15- محمد إبراهيم محمد عبدالجبار/ القدس.

16- نشات باسم طالب دوابشة/ القدس.

17- يوسف فواز فايز برقان/ القدس.

18- نورالدين زياد راشد قواسمي/ القدس.

19- غنام موسى غنام أبوغنام/ القدس.

20- حسن ياسر حسن ياسر/ القدس.

21- عبدالرحمن عامر فخري الزغل/ القدس.

22- محمود نمر عيد عطا/ رام الله.

23- عمر عماد حسن عطشان/ رام الله.

24- عبادة حسام أحمد خليل/ رام الله.

25- خليل محمد بدر زماعرة/ الخليل.

26- حسن وليد جمال صبارنة/ الخليل– حلحول.

27- زيد نعيم شحدة عرعر/ الخليل.

28- عمار محمود يوسف ثوابتة/ بيت لحم.

29- يزن عامر علي صباح/ بيت لحم.

30- موسى مهند موسى الوريدات/ اريحا.

31- موعد عمر عبدالله الحاج/ أريحا.

32- أسامة نايف أسامة مرمش/ نابلس.

33- إبراهيم مؤيد إبراهيم ظافر/ طولكرم.

34- عمر شاكر سهيل محاجنة/ طولكرم.

35- عدنان حازم عدنان عيد/ طولكرم.

36- أحمد عطية أحمد العديني/ قلقيلية.

37- مجد رائد مسعود فريحات/ جنين.

38- وحيد إسماعيل جميل صبيح/ جنين.

39- علاء فتحي عبدالهادي أبوسنيمة/ رفح.