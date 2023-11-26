حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

أعلنت حركة (حماس) اليوم الأحد الإفراج عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية.

وقالت الحركة إنها أطلقت سراح الرهينة تقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم اليوم الأحد وهي الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات، وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم الأحد، منها شاحنتان للوقود، واثنتان لغاز الطهي.