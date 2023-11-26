الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع باقى المكنسة

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، مساء الأحد، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء المحافظة الساحلية، مع ارتفاع أمواج البحر بكورنيش الإسكندرية، بالتزامن مع نوة باقي المكنسة وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على معظم الأحياء بعروس المتوسط.

وتعرضت الإسكندرية منذ صباح اليوم لنشاط في الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج.

وأعلنت شركة الصرف الصحي رفع درجات الاستعداد اعتبارًا من صباح اليوم، وتم نشر السيارات والبدلات في الأماكن المخططة لها، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق ويتم تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع، كما تم توقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم علي مدار الساعة.

وأوضحت شركة الصرف الصحي اليوم، أنه من المتوقع غدًا الإثنين أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة،  كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح من  3  إلى 4 امتار.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار متوسطة هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع امواج البحر كورنيش الإسكندرية استمرار اعمال التطهير إضطراب الملاحة البحرية

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