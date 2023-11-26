استشارى تغذية يوضح أسباب الأنيميا وفقر الدم وطرق العلاج

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الحديد موجود بكثرة في الكبدة وجميع الخضروات ذات اللون الغامق، بالإضافة إلى بعض البقوليات والمتمثلة في العدس، والعسل الأسود.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، أن أسباب الإصابة بالأنيميا هو نقص الحديد وحامض الفوليك وفيتامين b12.

ونوه بأنه لا بد من تعود الطفل على تناول الأطعمة وخاصة الخضروات والبروتينات الصحية، مشيرًا إلى أن ربع سكان العالم مصاب بفقر الدم.

وأوضح ناجي أن الإصابة بفقر الدم، قد تكون لأسباب وراثية، مضيفًا أن الفتيات عند سن البلوغ قد يصبن بالأنيميا ونقص في الفيتامينات الهامة والمكونة لكرات الدم الحمراء.