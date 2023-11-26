الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق لطفى ومى كساب ينعيان طارق عبدالعزيز: كان أطيب وأنضف الناس

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرص الفنان طارق لطفي والفنانة مي كساب على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية عصر اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشارك “طارق لطفي” صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “كان من أطيب وأنضف الناس..الله يرحمك ويغفرلك”.

بينما شاركت مي كساب صورة لطارق عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت ناعية: “‏خبر صادم وحزين نسألكم الفاتحة والدعاء خالص التعازي لأسرة الفنان المحترم الصادق الخلوق ⁧‫طارق عبدالعزيز،‬⁩ إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

في السياق ذاته، كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وقال عادل إن الفنان سوف يشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، غدًا الإثنين، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبدالعزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، هدى الإدريسي، صبري عبدالمنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.

طارق لطفي مي كساب نعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز طارق عبد العزيز عصر اليوم انستجرام

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