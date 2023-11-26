الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد جلال ناعيًا الفنان "طارق عبدالعزيز" : الحزن عميق يا طارق

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان طارق عبدالعزيز، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عقب  تعرضه لأزمة صحية.

وقد نعى المخرج خالد جلال صديق العمر الفنان طارق عبدالعزيز على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "العزيز الغالي صديق العمر طارق عبدالعزيز في ذمة الله.. الحزن عميق يا طارق رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي  الطيب".

يشار إلى أن الفنان طارق عبدالعزيز عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي، بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في فيلم ثقافي، شارك مع عمرو دياب في فيلم طول الليالي عام 1999 وفيلم القصة في كلمتين عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبدالعزيز مشاركته في مسلسل "أعمل إيه"  إخراج خالد الحلفاوي.

المخرج خالد جلال خالد جلال الفنان طارق عبد العزيز طارق عبد العزيز المخرج خالد جلال صديق

مواد متعلقة

وصل المستشفى مُتوفى.. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

بشرى وحسن عيد ينعيان الفنان طارق عبدالعزيز: الله يرحمك

طرح فيلم "أبونسب" رسميًا فى دور العرض 21 ديسمبر

غدًا..الإعلامية نانسى نور تقدم الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام

نور محمود يروج لبطولته المسرحية الأولى "النقطة العميا"

رانيا يوسف: أعشق الرجال وتعرضت للتحرش خلال عملى مضيفة طيران

تفاصيل حفل أعمال الموسيقار محمد الموجي على مسرح الجمهورية

مسلسلات رمضان 2024.. سيمون تنضم لأبطال مسلسل "صيد العقارب"

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟