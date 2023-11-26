خالد جلال ناعيًا الفنان "طارق عبدالعزيز" : الحزن عميق يا طارق

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان طارق عبدالعزيز، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عقب تعرضه لأزمة صحية.

وقد نعى المخرج خالد جلال صديق العمر الفنان طارق عبدالعزيز على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "العزيز الغالي صديق العمر طارق عبدالعزيز في ذمة الله.. الحزن عميق يا طارق رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي الطيب".

يشار إلى أن الفنان طارق عبدالعزيز عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي، بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في فيلم ثقافي، شارك مع عمرو دياب في فيلم طول الليالي عام 1999 وفيلم القصة في كلمتين عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبدالعزيز مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" إخراج خالد الحلفاوي.