المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

حرص المخرج مجدي الهواري على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، كاشفًا عن وصيته له قبل وفاته، حيث وافته المنية اليوم بشكل مفاجئ، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وشارك “الهواري” صورة للراحل طارق عبدالعزيز عبر فيسبوك، وكشف عن وصيته له قائلًا: “زي ما قولتلي لما أموت يا مجدي ابقي قول للناس عندك تترحم علي انت حبيبك كتير، حاضر يا طارق والنبي يا ناس ديه وصيته تعالوا نترحم عليه كلنا، بس عايز اقولك إن حبيبك كتيييير أوي انت كمان يا طارق”.

وأضاف: “أهو الدليل رحمة الله عليك يا صحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنا لله وإنا إليه راجعون، ومش مصدق والله إلى الآن”.

سقط طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين" وأصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

وأجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

يذكر أن آخر أعمال طارق عبدالعزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، هدى الإدريسي، صبري عبدالمنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.