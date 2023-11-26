الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بشرى وحسن عيد ينعيان الفنان طارق عبدالعزيز: الله يرحمك

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرص الفنان حسن عيد والفنانة بشرى على نعي الفنان طارق عبد العزيز والذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشر الفنان حسن عيد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة الفنان طارق عبد العزيز وعلق قائلا: البقاء لله وحده.. وفاة الفنان طارق عبد العزيز الله يرحمك يا تبو الطيبة والرجولة والشهامة وكل معاني الإنسانية في هذا الشخص إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

فيما كتبت النجمة بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ياطارق".

وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لوعكة صحية شديدة قبل قليل، في أثناء تصوير مشاهده بمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

وسقط طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين، وأصابته ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

طارق عبدالعزيز يجرى جراحة القلب

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.

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