"حول العالم في يوم".. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للطفل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات؛ احتفالية اليوم العالمي للطفل تحت عنوان “حول العالم في يوم”، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية كاريتاس مصر، وذلك في التاسعة من صباح الأربعاء المقبل بقاعة المعارض الغربية والمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تأتي الاحتفالية في إطار اليوم العالمي للطفل حيث ستتناول هذا العام تعريف الأطفال المشاركين بحق الأطفال في اللعب وممارسة الأنشطة، والمشاركة في الألعاب والحياة الثقافية والفنون، وذلك حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة عام 1989م، من خلال التعرف على ثقافات وعادات وتقاليد الشعوب المختلفة.

تفاصيل احتفالية اليوم العالمي للطفل

تتضمن الاحتفالية العديد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال هدفها تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة، ستقام بقاعة المعارض الغربية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وعرضًا استعراضيًّا راقصًا من دولة السودان وأيضًا عرضًا مسرحيًّا للأطفال، سيقام بالمسرح الصغير بالإضافة إلى جولة إرشادية داخلية بمكتبة الإسكندرية.

يشارك هذا العام في تقديم الورش والعروض المسرحية العديد من المراكز الثقافية الأجنبية بالإسكندرية وهي المعهد الفرنسي بالإسكندرية ومعهد جوتة ومعهد ثربانتس (الإسباني)، وكذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة سنجور بمشاركة مجموعة من الطلاب من 7 دول إفريقية مختلفة (الكاميرون، بِنِين، مدغشقر، هايتي، تشاد، بوركينافاسو، الجابون)، وجمعية كاريتاس بمجموعات مختلفة من الدول العربية من ضمنهم (سوريا، اليمن، السودان)، إضافة إلى مشاركة قطاعات مختلفة من مكتبة الإسكندرية وهم مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ومركز دراسات الخطوط، ومتحف الآثار، ومكتبة الخرائط.

كما يشارك الأطفال اللاجئين من قِبَل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والأطفال المهاجرين من قِبَل المنظمة الدولية للهجرة؛ وذلك للحرص على دمجهم مع الأطفال المصريين وتدعيم تقبل الآخر ونبذ التنمر، من خلال مشاركة أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والخاصة بالإسكندرية.

تأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المحلي والدولي المختلفة حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، وإيمانًا منها أيضًا بضرورة تعريف الأطفال بحقوقهم حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة.