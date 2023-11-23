الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تأثير تغير المناخ فى الديانة المصرية القديمة" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعين لقطاع التواصل الثقافي وبالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك، محاضرة بعنوان «انقراض الآلهة والأرواح: تأثير تغير المناخ في الديانة المصرية القديمة»، وذلك يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر2023، في تمام الساعة 1.00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.


يُلقي المحاضرة الدكتور جيري جاناك؛ أستاذ مساعد بالمعهد التشيكي للمصريات، جامعة تشارلز، براغ. وتتناول المحاضرة الارتباط الوثيق بين الثقافة والديانة المصرية القديمة من جهة، وعالم الطبيعة وما يحويه من مناظر تتضمن النباتات والحيوانات من جهة أخرى.

واستخدم المصريون، على سبيل المثال، صورًا أو مخططات لتصوير الحيوانات، التي كانت في الواقع عبارة عن أوصاف للآلهة والموتى، ولهذا خُلق رباط غير قابل للفصل بين عالم الطبيعة وعالم الآلهة، ولكن عند تغير العالم الطبيعي بسبب تغير المناخ، فلا بد من وجود تأثير في العالم الإلهي أيضًا.  
يركز الباحث في هذا الحديث على مفهومين أساسيين في الديانة المصرية القديمة: الآخ والبا. وقد ربط المصريون هذين المصطلحين بأفكار عن الألوهية والحياة الآخرة، واستخدموا لكليهما الحروف الهيروغليفية على شكل طيور.

وفي سياق آخر تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، ورشة عمل بعنوان "هي والصورة" وذلك يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحًا بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.


يقدم الورشة المحاضر كريم نبيل، وتقام هذه الورشة في إطار الأنشطة التي يتم تنظيمها بمناسبة حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بمكتبة الإسكندرية.


تقام تلك الورشة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وكاريتاس مصر، لتعليم أساسيات التصوير والتوثيق الرقمي، كما سيتم بث هذه الورشة من خلال سفارات المعرفة بكل فروعها الموجودة بالجامعات المصرية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
 

مكتبة الاسكندرية متحف الآثار مركز زاهي حواس للمصريات تأثير تغير المناخ في الديانة المصرية القديمة الحروف الهيروغليفية

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