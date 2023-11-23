"فرسان الفن والسماء".. ندوة بمكتبة الإسكندرية بمناسبة يوم الفن الإسلامي

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمقره بالقرية الذكية، أمس، ندوة بعنوان “فرسان الفن والسماء”، بمناسبة الاحتفال "باليوم الدولي للفن الإسلامي".

جاء ذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ومتحف الفن الإسلامي، وجاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة والباحثين المتخصصين، ومجموعة من الجمهور العام المهتم بشئون التراث.

إبراز الدور الرائد للعالم الإسلامي في مجال الفنون

وأبرزت الندوة الدور الرائد للعالم الإسلامي في مجال الفنون، خاصة من حيث الأنماط والأساليب الفنية والزخرفية والتي أسهمت في تشكيل هوية الفن الإسلامي المميزة عالميًا، فضلًا عن تأثيراتها الواضحة في تصميم الأدوات والأجهزة الخاصة بعلم الفلك والميقات.

وتضمنت الندوة عرضًا لفيلم "دندرة" في قاعة بانوراما التراث، وعرضًا لإسهامات الحضارة العربية والإسلامية في علوم الفلك والميقات، بالإضافة إلى جولة في قاعة "فرسان السماء"، والتي تعتبر معرضًا متخصصًا لأهم الإسهامات العربية في الأدوات الرصدية والأجهزة الفلكية.

أبرز المشاركين في الندوة

وشارك في الندوة قامات علمية رفيعة في مجال التاريخ وحفظ التراث، كالدكتور فتحي صالح؛ مؤسس مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، والذي شارك بمحاضرة بعنوان "مفهوم الفلك عبر العصور"، كما شارك الدكتور أسامة فتحي؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك، بمحاضرة حول "مرصد بن يونس الفلكي وإنجازاته"، ثم تلتها محاضرة أخرى ألقتها الدكتورة سامية حسن؛ مدير وحدة التدريب وتنمية الموارد البشرية بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالمشاركة مع الأستاذة هبة عبد اللاه؛ مدير الأحراز بمتحف الفن الإسلامي، بعنوان "الأدوات الفلكية بين العرض المتحفي والأرشيف الأثري لمتحف الفن الإسلامي".

واختتمت الندوة بمحاضرة "صدى الفلك في التراث اللامادي" والتي القتها الدكتورة رحاب الصعيدي؛ أستاذ مساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومن ثم أعقبتها مناقشة مفتوحة.