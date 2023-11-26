حنان مطاوع: التصوير بالتزامن مع العرض أمر موتر والسينما "ذاكرة الأمة"

قالت الفنانة حنان مطاوع إنها تجهز لخوض بطولة عمليين سينمائيين خلال الفترة المقبلة، تدخل تصوير إحدهما خلال الشهر المقبل، بينما تحضرر للآخر، وفضلت عدم الافصاح عن أي تفاصيل خلال الفترة الحالية لحين تعاقد باقي فريق العمل.

وأكدت “حنان” في تصريح لـ"الدستور" أنها تحب السينما والتي لها أهمية شديدة بالنسبة لها، فتعتبر “ذاكرة الأمة” ولها أهمية شديدة، مشيرة إلى أنها تحرص على اختيار أعمالها بدقة شديدة لتكون دائمًا عند حسن ظن جمهورها بها، متمنية أن تنال مشاريعها السينمائية المقبلة اعجاب الجمهور.

من جهة الدراما، قالت حنان مطاوع أنها لا تفضل تصوير الأعمال التلفزيونية بالتزامن مع عرضها، مؤكدة أن أكثر صعوبة مرت بها أثناء تصوير مسلسل “صوت وصورة” هو التصوير بالتزامن مع العرض لأنه أمر موتر جدا بالنسبة لها، مردفة: “طوال الوقت مشغولة في العمل وتصويره، ومنتظرة ردود الافعال بنفس التوقيت، وكذلك بناء على ردود الأفعال من الممكن أن نقوم بتغيير أو تعديل شيء، وهو أمر غير مفضل لي، فأحب أن الكاركتر الذي أسسته أستمر عليه بغض النظر ماذا سيقول الجمهور”.

وأضافت: “كان موتر جدًا ردود الأفعال، وفي نفس الوقت مشجع، فهذا النجاح الكبير أعطاني طاقة كبيرة رغم الاجهاد الشديد، فهون التعب الذي تعرضنا له”.