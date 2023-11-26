مصر تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات

تشارك مصر، مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر في دُبي، الإمارات العربية المتحدة.



وينعقد المؤتمر كل ثلاث إلى أربع سنوات ويجمع الحكومات للتفاوض بشأن تخصيص طيف الترددات الراديوية. وخلال المؤتمر يتم مراجعة وتحديث لوائح الراديو وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.



ويسبق المؤتمر جمعية الاتصالات الراديوية في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، وتختص الجمعية بوضع هيكل قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد وآليات عمله وبرنامجه.



ويشارك في المؤتمر ما يزيد على 4000 مشارك من الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 193 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يحضر بصفة مراقب ممثلون لأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد، البالغ عددهم 278 عضوًا، يمثلون مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك مصنعو المعدات وشركات الاتصالات ومشغلو الشبكات والمنظمات الدولية ومنتديات الصناعة، فضلًا عن ممثلين لوكالات الأمم المتحدة الشقيقة للاتحاد، والمنظمات الإقليمية للاتصالات، والمنظمات الحكومية الدولية التي تشغل أنظمة ساتلية، والهيئات الأكاديمية.





وعلى هامش المؤتمر، عقد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي مع هيئات تنظيم الاتصالات بما ينعكس على تطور سوق الاتصالات المصري.



والتقى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكلٍ من رئيس هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات العربية المتحدة، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الهيئة الوطنية للترددات بفرنسا، ورئيس الوكالة الفيدرالية للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية.



وبحثت اللقاءات تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات البشرية في مجال الاتصالات، كما ناقشت سبل زيادة رضا المستخدمين بالخدمات المقدمة لهم وكيفية الاستغلال الأمثل للترددات في التكنولوجيات الحديثة، حيث تم تبادل الأفكار والتجارب الخاصة بالقضايا المشتركة بين كافة الأطراف.