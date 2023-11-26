الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البدوي: مبادرة منتدى شباب العالم فرصة لإنهاء الصراعات والانتهاكات بحق المدنيين

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

ثمن مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والطباعة والنشر، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، والتي أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم، وذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدي شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، ولتعزيز لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين فى مناطق النزاع.

وقال البدوي في تصريحات صحفية اليوم، إن المبادرة تعبر عن تحركات مصرية على أرض الواقع؛ من أجل نشر السلام في العالم، والتأكيد على النوايا المصرية الصادقة في استقرار المنطقة، مقابل الدول الأخرى التي تتحدث عن السلام قولًا، أما على أرض الواقع، فنجدها مساندة لجرائم حرب كالتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث يستهدف المدنيين عن عمد.

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وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن منتدى شباب العالم يؤكد من خلال تلك المبادرة، تفاعله مع ما تمر به المنطقة من أزمات على جميع المستويات، وتعمل من خلال قواعدها وإمكانتها، على إحياء مسار السلام والإنسانية التي وئدها الاحتلال بممارسات الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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وثمن مجدي البدوي، الدور المصري المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقه المشروعة، والتي تعد المسلك الوحيد لإحلال السلام في المنطقة وإنهاء الصراعات، مشيرًا إلى أن هذا الأساس هو الذي يجب أن تنطلق منه أي مسارات باحثة عن سلام حقيقي.

وكان قد أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يتصدرون المشاهد الوطنية دائما منذ ثورة 1919، ليس فقط المصرية منها، فقد كانوا أيضا ينحازون للقضايا العربية تماما مثل المصرية، مشيرا إلى أن العمال يؤكدون دائما رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيونى، لافتا إلى أن الكيان الصهيونى أبدا لن يكون صديقا لمصر، مشيرا إلى أن نزول الشعب المصري فى 30 يونيو أجهض مؤامرة للسيطرة على سيناء، واختار قائد اسمه عبد الفتاح السيسي، تمكن من حماية مصر.

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