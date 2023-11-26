القاهرة تقيم ملتقًا توظيفيًا بحى الأسمرات بمشاركة 10 شركات

أقامت محافظة القاهرة ملتقًا توظيفيًا بحى الأسمرات بمشاركة 10 شركات، وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن هذا الملتقى يأتي فى إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للقاطنين بالمدينة وخلق قنوات اتصال بينهم وبين أصحاب الشركات.



وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بديل العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



الملتقى يضم عددا من كبرى الشركات في المجالات المختلفة

ويضم الملتقى عدد من كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالأمن والحراسة والنظافة، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى ومطاعم تقدم للشباب فرص عمل بمرتبات مجزية.

القاهرة تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة “١٠٠ مليون صحة” بالأسمرات

كما نظمت محافظة القاهرة قافلة طبية ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالأسمرات شملت إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية بالمجان في عدد كبير من التخصصات مثل الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والجلدية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين.



كما نظمت محافظة القاهرة دورات تدريبية لعدد من سيدات الأسمرات على بعض الحرف اليدوية فى إطار حرص المحافظة على تمكين السيدات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال.

وكان افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مبنى مركز التكوين المهنى بالأميرية بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة وجمعية حنان الدنيا لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.

محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف

محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف

محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف

محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف