الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بروض الفرج

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

افتتح الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، معرض الأسر المنتجة بإدارة الشؤون الاجتماعية بحي روض الفرج، بحضور أحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس حمادة رزق، رئيس حى روض الفرج، ومارلين زغلول، مدير عام الإدارة.

وتفقد نائب محافظ القاهرة، المنتجات المعروضة من المشغولات اليدوية والملابس والمفروشات والإكسسوارات.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسرة على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبني فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة وتوفير دخل مناسب لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين 

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء ويرافقه رئيس حى روض الفرج وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.

وأكد نائب محافظ القاهرة على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من كافة الطلبات طبقًا للوائح مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
معرض الأسر المنتجة حي روض الفرج الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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