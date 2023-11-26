الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تجذب منصة مصر للتعدين الاستثمار العالمى؟ (إنفوجراف)

تعدين
تعدين

في عهد التسارع التكنولوجي والابتكار، تبرز صناعة التعدين في مصر بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، وتشكل منصة مصر للتعدين ركيزة لتعزيز جاذبية الاستثمارات في هذا القطاع، وتعكس رؤية طموحة لتحقيق نقلة نوعية، برعاية وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا.

وينشر «الدستور» إنفوجرافًا عن أهم المعلومات لمنصة التعدين فى مصر

منصة مصر للتعدين

- منصة مصر للتعدين خطوة رئيسية في برامج إصلاح وتطوير قطاع التعدين. 

- أول منصة تعدين فى مصر. 

- تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية في الاستكشاف والاستغلال بشكل مرن وسريع.

- المستثمرون العالميون يمكنهم متابعة وتقديم عروضهم عبر المنصة، مما يعزز الشفافية والتفاعل الرقمي.

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- الفرص تُعلن عبر مزايدات على البوابة الرقمية، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية بسرعة.

- فريق التنفيذ يضم تحالفًا من الشركات المتخصصة مثل The MSA Group وGold Pyramid Group وSpatial Dimension وNew Smart Egypt، بالإضافة إلى فريق هيئة الثروة المعدنية.

- تمت مراجعة الخطوات والخطة المستهدفة مع استعراض نماذج ناجحة من قبل The MSA Group.

- توفير خرائط رقمية جديدة لزيادة الكفاءة في التعدين وتعزيز التسويق للمنصة.

- المشروع يشكل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات وتحقيق التحول الرقمي في إدارة قطاع التعدين.

منصة مصر للتعدين الاستثمارات صناعة التعدين وزير البترول انفوجراف

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