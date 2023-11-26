الأمير عباس حلمي يشيد بالمناطق والمباني الأثرية خلال زيارته للإسكندرية

زار الأمير عباس حلمي، حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني، عدة مناطق أثرية بالإسكندرية، على هامش جوله سياحية بعدد من المناطق الأثرية والمتاحف، مشيدًا بالمواقع الآثرية بالمحافظة.

وقال محمد متولي مدير آثار الإسكندرية في بيانٍ اليوم، إن الأمير عباس حلمي، أشاد بالمواقع والمباني الأثرية وجهود وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المناطق الأثرية، ومدى اهتمام الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بآثار مصر وتاريخها العظيم.

وخلال جولة الأمير عباس حلمي، والوفد المرافق له بعدد من المناطق الأثرية بالإسكندرية، قام بتكريم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية وإهدائه درع تذكاري.

وأشار محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، إلى أن الأمير عباس حلمي هو بن الأمير محمد عبد المنعم بن الخديوي توفيق بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا.

وكان قد زار الأمير عباس حلمي المتحف اليوناني الروماني خلال زيارته للمناطق الآثرية بالإسكندرية التي امتدت لعدة أيام، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية، شهدها المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي.

وفود رسمية وزيارات مهمة

واستقبل المتحف خلال الأيام الماضية عدد من الوفود الرسمية والزيارات المهمة، حيث استقبل كل من سفير دولة الإكوادور والسيدة قرينته والوفد المرافق له، ووفد من أعضاء جمعية أصدقاء قصر المنيل بالقاهرة على رأسهم الأمير عباس حلمي حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني، والدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية والسيدة قرينته، وذلك على هامش تواجدهم الحالي في مصر في إطار البطولة العربية لكمال الأجسام، وبحضور الكابتن أحمد سامي بطل العالم ومدرب منتخب مصر لكمال الأجسام.

واستقبلت الوفود الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف، حيث اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، وقدمت لهم شرحًا وافيًا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية الفريدة، التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورًا بالعصر البطلمي والروماني، كما تضمنت الجولة زيارة مكتبة المتحف والتي تضم عدد كبير من الكتب القيمة والفريدة والمتنوعة.

وخلال هذه الزيارات، أعربت الوفود عن استمتاعهم بزيارة المتحف، والتعرف على كنوزه الفريدة، وانبهارهم بأسلوب العرض المتميز، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

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