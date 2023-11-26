المشدد 10 سنوات لعاطل تعدى على عامل بالخانكة

عاقبت محكمة جنايات بنها، عاطلًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالتعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية" برأسه، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 60%، يستحيل برؤها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9724 جنح مركز الخانكة لسنة 2020، والمقيدة برقم 3082 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم “محمد. ح“، عاطل، ضرب المجني عليه ”سيد. ن”، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن قام بتسديد ضربة باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية"، محل الاتهام التالي استقرت برأسه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي من الجسم، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه نتج من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في كسر بالعظم الجداري الأيسر وشلل بالجانب الأيمن، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "ماسورة حديدية".