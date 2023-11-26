الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الهيروين" يقود عاطلين للمؤبد فى الأميرية

مشدد
مشدد

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، لإدانتهما بتخصيص نشاطهما الإجرامي في ترويج المخدرات، خاصة "مخدر  الهيروين"  فى الأميرية.

وكشف أمر إحالة المتهمين عن أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم الأميرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم الأميرية، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو ونصف، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المؤبد مخدر مخدر الهيروين تشكيلا عصابيا

مواد متعلقة

إحباط محاولة تهريب مخدرات وأقراص مخدرة بمطار القاهرة

ضبط كميات كبيرة من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابى بسوهاج

ضبط 133 قطعة سلاح و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط تاجر مخدرات غسل 35 مليون جنيه في شراء سيارات وعقارات

إحالة المتهم بترويج مخدر الاستروكس بالأميرية للجنايات

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

المصيلحى.. يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

تأكيدا لانفراد "الدستور".. الملا يفتتح معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية

علاقة حرام.. القصة الكاملة لقضية البلوجر"أم زياد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل