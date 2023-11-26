"الهيروين" يقود عاطلين للمؤبد فى الأميرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، لإدانتهما بتخصيص نشاطهما الإجرامي في ترويج المخدرات، خاصة "مخدر الهيروين" فى الأميرية.

وكشف أمر إحالة المتهمين عن أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم الأميرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم الأميرية، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو ونصف، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.