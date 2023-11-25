ضبط كميات كبيرة من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بسوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2،500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– بندقية آلية و10 خزائن - فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات - 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،250،000 جنيه تقريبًا).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (الإسماعيلية- القليوبية).