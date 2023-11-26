الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حيلة الصديقة القديمة".. شاب يستغل سيدة وينشر صورها الشخصية على "فيسبوك" بالمعصرة

جريدة الدستور

«هددني بصوري الشخصية فبعتله صور خاصة لحد ما بقيت مش عارفة أخلص منه وفي الأخر فضحني».. جريمة مأساوية عاشتها سيدة عندما راسلت أحد الأشخاص على أساس أنه صديقة قديمة لتكتشف أنه رجل وابتزها بصورها في منطقة المعصرة.

 

تفاصيل الواقعة

تفاصيل القضية تم الكشف عنها عندما أبلغت سيدة عن تفاصيل معاناتها وتعرضها للابتزاز وإفشاء حياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت السيدة تروي مأساتها عندما قالت: «وجدت صديقة قديمة تراسلني على حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادلنا الصور الشخصية، ولكن عقب ذلك شكيت في أمره عندما بدأ يطلب مني صور بوضعيات معينة حتى انكشف أمره أنه رجل وليست صديقتي وبدأ يبتزني بنشر الصور الشخصية ويطلب مني صور بوضعيات خاصة فأرسلتها له خوفًا من الفضيحة ونشر الصور».

وتابعت الفتاة أنه عقب ذلك بدأ يراودها ويطلب منها صور أخرى وعندما رفضت نشر بعض من هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- وأرسلها لأقاربها فأبلغت عنه.

 

ضبط المتهم

وتم تتبع الحساب المستخدم حتى تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول تبين أنه يحوي على شريحة هاتف محمول مستخدمة فى إنشاء الصفحة المنشور عليها عدة صور شخصية لسيدة المعصرة، وصور أخرى مخلة بالحياء لآخريات، وحساب بريد إلكترونى وهمى باسم سيدة، يستخدمه فى ارتكاب جرائم مماثلة.


بمواجهة المتهم أقر ارتكابه للواقعة وملكيته للهاتف المحمول المضبوط، مستخدمًا ذلك الحساب قبل إغلاقه من قبل إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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