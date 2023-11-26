السبكى: مصر قدمت أكثر من 31 مليون خدمة طبية للمواطنين فى محافظات التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تحتفل بالعيد القومي من كل عام للتغطية الصحية الشاملة وبإطلاق إشارة البدء لمشروع هو الأعظم في تاريخها لأنه يخدم وسيخدم كل مواطن مصري، وهو مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي من محافظة بورسعيد.

وتابع، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن مصر تشهد العديد من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي والذي يعمل بجد لتتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها بين الدول، مضيفًا أن الإنجازات والنجاحات في القطاع الصحي لم تكن تحدث إلا بتضامن وتضافر كل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها ووزارتها.

وأكد أن الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية يحتفي بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة في 6 محافظات من 27 محافظة، واستطاعت إثبات قدرتها على تحمل مشروع من أصعب المشروعات لأي دولة مهما كانت قدرتها الاقتصادية وهو مشروع التغطية الشاملة، واستطاعت مصر تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية للمواطنين في محافظات التأمين الصحي الشامل، فيما استطاعت الدولة إدخال مفهوم الاعتماد والجودة للمنشآت الصحية، وحاليا لدى مصر أكثر من 157 منشأة صحية معتمدة سواء كان اعتمادا مبدئيا أو كاملا من الهيئة العامة والرقابة الصحية.