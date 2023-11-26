لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد 264 في 26 نوفمبر سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 2261 و2262 و2301 لسنة 2023، بشأن إبعاد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 أكتوبر 2023.

وتقرر بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو GULAM MUDASSIR RIZWI هندي الجنسية- مواليد 2 أغسطس 1983، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

كما تقرر بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من يوسف على حسين غريري، عراقي الجنسية- مواليد 10 أكتوبر 2000، وADEBAYO JAMES ADEGBOYE نيجيري الجنسية- مواليد 27 سبتمبر 1989.

وكذلك إبعاد OLAYIWOLA ONI OLALEKAN نيجيري الجنسية- مواليد 24 أغسطس 1975، لأسباب تتعلق بالصالح العام.