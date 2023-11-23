الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ63 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن السماح لـ 63 مواطنا بـ التجنس بالجنسية الأجنبية.

وأصدر وزير الداخلية القرار رقم 2231 لسنة 2023، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

تفاصيل القرار

ونص قرار وزير الداخلية على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم إسلام محمد عبداللطيف المهدى - وآخرهم محمود محمد السعيد شحاتة، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارات أخرى لوزير الداخلية رقم 2232 لسنة 2023، ورقم 2233 لسنة 2023، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير وزارة الداخلية.

ونص قرار وزير الداخلية على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد حازم محمد حنفي وآخرهم حسن محمد عبدالله محمد عبدالله، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد نبيل علي عبدالحميد وآخرهم أحمد سامي محمد محمود، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التجنس بالجنسية الاجنبية الجنسية المصرية

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