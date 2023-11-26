الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بنجع الصياغ

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بنجع الصياغ.

وشارك في الاحتفال القمص يوسف أقلاديوس، والأب بولس فاروق، والأب يوحنا معطي، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى عدد من شعب الإيبارشية.

كذلك، منح صاحب النيافة درجتي المرتل، والقارئ، إلى عدد من شمامسة الكنيسة، حيث تحدث الأنبا عمانوئيل في كلمة العظة، عما يسرده الوحي الإلهي عن الملائكة، بشكل عام، خاصة رئيس الملائكة ميخائيل.

وتكلم راعي الإيبارشية أيضًا حول دور الملائكة، الذين هم خدام، ورسل الله، فهم الحضور الروحي، لمعونة، وحراسة الإنسان، كما دعا نيافته الأبناء المحتفى بهم إلى الالتزام بخدمة الهيكل، بكل خشوع.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بتذكار رئيس الملائكة ميخائيل لعام 2023، إذ تخصص الكنيسة الأرثوذكسية تذكارًا شهريًا للملاك ميخائيل في 12 من كل شهر قبطي.

تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل 2023

وتقيم الكنيسة القبطية أعيادا تذكارية للملاك ميخائيل في اليوم الثاني عشر من كل شهر من شهور السنة القبطية.

ولكن هناك تذكاران مهمان يكون الاحتفال فيهما أكبر من باقي شهور السنة. فالعيد الأول يقع في 12 هاتور والذي يوافق في  نوفمبر، والثاني يقع في 12 بؤونه (ويوافق 19 يونيو).

قصة تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي أنه في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الملاك الجليل ميخائيل رئيس الأجناد السمائية، القائم في كل حين أمام كرسي العظمة يشفع في جنس البشر، هذا الذي رآه يشوع بن نون وهو بمجد عظيم، فجزع منه وخر ساجدا له قائلا " هل لنا أنت أو لأعدائنا"، فقال "كلا بل انا رئيس جند الرب انظر، قد دفعت بيدك أريحا وملكها ".

وتابع كتاب السنكسار الكنسي: والملاك ميخائيل رفيق القديسين يقويهم ويصبرهم حتى يكملوا جهادهم. ويحتفل بتذكاره وتوزع باسمه الصدقات في اليوم الثاني عشر ( 12من كل شهر).

الأنبا عمانوئيل إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك عيد رئيس الملائكة بنجع الصياغ

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