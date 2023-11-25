السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لقاء ضمن ثلاثية احتفالات كنيسة سيدة الأيقونة العجائبية بالإسكندرية

الكنيسة
الكنيسة

ألقى  الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين، محاضرة بعنوان "سوف تكون الأيام صعبة"، من أقوال العذراء مريم للقديسة كاترين لابوريه، وذلك بكنيسة الأيقونة العجائبية، بميامي بالإسكندرية.

حضر اللقاء الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، والأب مدحت شكري، راعي الكنيسة، وبعض الآباء اللعازرين، وأبناء الرعية.

وأعطى الأب كلمات المحاضرة قائلًا: “الرسالة في الظهورات أهم من الظهورات نفسها، لأنها تساعدنا في التقرب من الله، بواسطة العذراء مريم، والقديسين”.

الجدير بالذكر أن محاضرة الأب رمزي جريج، تأتي ضمن ثلاثية تنظمها الرعية لأبنائها، بمناسبة عيد سيدة الأيقونة العجائبية، بالإسكندرية.

 صوم الميلاد المجيد 2023

جدير باالذكر انه تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير من كل عام، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

الأب رمزي جريج الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين العذراء مريم كنيسة الأيقونة العجائبية الأب سمعان جميل

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