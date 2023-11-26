الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق برنامج "مودة" بجامعة المنوفية لتوعية المقبلين على الزواج

جانب من مبادرات التوعية
جانب من مبادرات التوعية

أطلقت جامعة المنوفية، برنامج "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لأهمية البرنامج في بناء وتنمية وتثقيف المجتمع الجامعي والمجتمع المحيط بالجامعة.

وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، برعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد زيدان، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور هيام مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أهداف المشروع

ويهدف مشروع "مودة" إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة، بالإضافة إلى تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري.

كما يهدف هذا المشروع إلى رفع الوعي بين الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، ودعمهم بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لتكوين الأسرة في إطار من التفاهم والحوار البناء والاحترام المتبادل والمعرفة الكاملة لاحتياجات الطرف الآخر وتوزيع الأدوار داخل الأسرة واحتواء المشكلات والاختلافات.

ونظرًا للارتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق حتى وصلت إلى 269 ألف حالة سنويا في عام 2022، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئةالعامة والاحصاء، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى تكليف وزارة التضامن الاجتماعي الإعداد وتنفيذ برنامج قومي متكامل الحماية كيان الأسرة المصرية مودة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية طلاب جامعة المنوفية برنامج مودة التضامن الاجتماعي

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