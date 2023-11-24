الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي انطلقت في 19 نوفمبر الجاري، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كل التحصينات لتوفير بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تحصين 87 ألفًا و307 رؤوس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة.

وأكد أن اللجان تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ المنوفية، بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية  والأمراض المستوطنة حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إدارة الطب البيطري تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والقلاعية

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