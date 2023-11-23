الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أبو ليمون" يتابع منظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات

محافظ المنوفية اثناء
محافظ المنوفية اثناء الجولة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سير ومنظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات، لتقديم الدعم اللازم كونها أحد المشروعات الاقتصادية الهامة والتي تستهدف تعظيم الموارد الذاتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. 

صرح متميز فى تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة


وأشار محافظ المنوفية إلى أن شركة المنوفية لصيانة الآليات تعد صرحًا متميزًا على أرض المنوفية فى تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة وفقًا لأحدث الخبرات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن الشركة حرصت على إبرام عقود الصيانة مع المحافظات المجاور

 توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى  والجمعية التعاونية للبترول

 وقعت الشركة بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مصنع 200 الحربى والجمعية التعاونية للبترول لإنشاء محطات تموين وخدمة، وقد حققت الشركة تزايدًا في حجم المبيعات خلال الأعوام السابقة وستشهد خلال العام الحالي تزايدًا ملحوظًا في الإيرادات بما يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية لخدمة المواطنين. 

فيما أوضح المهندس إبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية أنه وفقًا لتوجيهات محافظ المنوفية بتطوير آليات العمل بالشركة، فقد تم تبني خطة عمل طموحة للتوسع فى تقديم العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها إجراء كافة الصيانات والعمرات والتجديد الشامل وخدمات زيوت وتشحيم وغسيل المركبات وكشف الأعطال بالكمبيوتر، وخدمات النقل البرى ما عدا السياحي والنقل المبرد والمجمد للبضائع والثلاجات والمقاولات وتشغيل وتجهيز المعادن والإستيراد والتصدير، فضلا عن إجراء صيانة الدوائر الكهربائية ودوائر الجاز والهيدروليك.


ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية باستمرار التنسيق التام مع شركة المنوفية لصيانة الآليات فى تنفيذ الخطة الشاملة لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى مع كافة الظروف الطارئة.

جانب من جولة محافظ المنوفية
جانب من جولة محافظ المنوفية
جانب من جولة محافظ المنوفية
جانب من جولة محافظ المنوفية
محافظ المنوفية محافظة المنوفية شركة المنوفية خدمات الصيانه إصلاح المركبات

مواد متعلقة

محافظ المنوفية وكيلًا لعروس من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم فى حفل زفافها

جولات ميدانية لرئيس الاعتماد والرقابة الصحية ورئيس جامعة المنوفية بمعهدى الأورام والكبد

انتخابات الرئاسة| محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين الجهات

الأكثر قراءة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

توافد المواطنين إلى ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

سيمون لـ"الدستور": طرحت "رمز الصمود" حزنًا على أهلنا في فلسطين.. ونتمنى أن تقود الهدنة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء