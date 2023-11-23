"أبو ليمون" يتابع منظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سير ومنظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات، لتقديم الدعم اللازم كونها أحد المشروعات الاقتصادية الهامة والتي تستهدف تعظيم الموارد الذاتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

صرح متميز فى تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة



وأشار محافظ المنوفية إلى أن شركة المنوفية لصيانة الآليات تعد صرحًا متميزًا على أرض المنوفية فى تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة وفقًا لأحدث الخبرات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن الشركة حرصت على إبرام عقود الصيانة مع المحافظات المجاور

توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والجمعية التعاونية للبترول

وقعت الشركة بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مصنع 200 الحربى والجمعية التعاونية للبترول لإنشاء محطات تموين وخدمة، وقد حققت الشركة تزايدًا في حجم المبيعات خلال الأعوام السابقة وستشهد خلال العام الحالي تزايدًا ملحوظًا في الإيرادات بما يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.

فيما أوضح المهندس إبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية أنه وفقًا لتوجيهات محافظ المنوفية بتطوير آليات العمل بالشركة، فقد تم تبني خطة عمل طموحة للتوسع فى تقديم العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها إجراء كافة الصيانات والعمرات والتجديد الشامل وخدمات زيوت وتشحيم وغسيل المركبات وكشف الأعطال بالكمبيوتر، وخدمات النقل البرى ما عدا السياحي والنقل المبرد والمجمد للبضائع والثلاجات والمقاولات وتشغيل وتجهيز المعادن والإستيراد والتصدير، فضلا عن إجراء صيانة الدوائر الكهربائية ودوائر الجاز والهيدروليك.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية باستمرار التنسيق التام مع شركة المنوفية لصيانة الآليات فى تنفيذ الخطة الشاملة لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى مع كافة الظروف الطارئة.

جانب من جولة محافظ المنوفية