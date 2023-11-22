الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جبر الخواطر..

محافظ المنوفية وكيلًا لعروس من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم فى حفل زفافها

محافظ المنوفية يشارك
محافظ المنوفية يشارك فى حفل زفاف

في لفتة إنسانية طيبة، شارك اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، حفل زفاف إحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، وذلك وفاءً لوعده بمشاركتها فرحتها في إتمام عرس زواجها وإدخال البهجة والسرور على قلبها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم. 

ووسط أجواء من الفرحة والبهجة، شهد محافظ المنوفية، مراسم عقد القران كوكيل عن العروس، مقدمًا خالص تهانية القلبية للعروسين، داعيًا المولى عزوجل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا، وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، ومؤكدًا لهم دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة. 

وأشار المحافظ، إلى أن تنظيم حفل الزفاف يأتى فى إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع، جدير بالذكر وعقب زياراته الميدانية لدور الأيتام، قد التقى محافظ المنوفية بتلك الفتاة وقدم لها مساعدات مالية وعينية للمساهمة فى استكمال مستلزمات الزواج دعمًا لها، مشيرًا إلى أن المحافظة قد تكفلت بكافة مصاريف حفل الزواج بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر دعمًا لها فى بناء حياة أسرية جديدة. 

وأهدى العروسين محافظ المنوفية، صورة شخصية "بورترية" تقديرا لدعمه الكامل لهم ولما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، مثمنين الدور الأبوى للمحافظ فى رعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية يحضر حفل زفاف
محافظ المنوفية محافظة المنوفية فتاه من مؤسسة دار البنات محافظ المنوفية وكيل لعروس من مؤسسة دار الايتام حضور عرس

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