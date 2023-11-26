الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الكندى بمصر لويس دوماس بمدينة مرسى علم، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن فى 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالى 2.5 مليون دولار.

توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة

وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر  المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة،  التى تعد من  أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلو مترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم  تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.

وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومترًا مربعًا وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه.

وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث.

حضر التوقيع والاجتماعات  المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.

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