الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة"

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى ذلك تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة من محافظة بورسعيد رسميًا، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ويشارك فى المؤتمر؛ الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

“الرعاية الصحية” تستعرض إنجازاتها خلال 4 سنوات من تطبيق التغطية الصحية الشاملة فى مصر

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية يحتفي بالإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال 4 سنوات، بداية من تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة والصيدلة الإكلينيكية، وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية، وتنمية السياحة العلاجية،..إلخ، بالإضافة إلى استعراض أفضل التجارب والممارسات الناجحة والنماذج الملهمة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

عرض ثاني هولوجرام تفاعلي

وأضاف السبكي، أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يشهد عرض ثاني هولوجرام تفاعلي عن إنجازات الإصلاح الصحي الشامل ومجهودات هيئة الرعاية الصحية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وأهدافها وخططها المستقبلية، كما يشهد توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في القطاع الصحي، ويتضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية.

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وأضاف السبكي، أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يكرم رموز عمل الرعاية الصحية، والإعلاميين، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت في تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.

التحول الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية

وتابع السبكي: أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يؤكد التحول الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية، ويمثل منصة فريدة لتشجيع كافة الفاعلين في القطاع الصحي على تعزيز التعاون والشراكات فيما بينهم ومع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التميز والتقدم المستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.

الرعاية الصحية السيسي التغطية الصحية الشاملة العاصمة الإدارية الجديدة الملتقى الدولي الرابع

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