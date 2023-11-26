الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تعلن الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل مع حماس

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، وذلك بعد لحظات من إعلانه أن جميع الأسرى الـ17 الذين أطلقت كتائب القسام سراحهم، دخلوا إلى إسرائيل.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يومًا محتجزين لدى الحركة.

وأطلقت قوات إسرائيلية قنابل الغاز بكثافة على فلسطينيين في محيط سجن عوفر غرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، والذي من المفترض أن يشهد الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

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