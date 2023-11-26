الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الاتصالات السابق لـ"الشاهد": الكابلات الأرضية لم يتم عمل صيانة لها منذ 17 عامًا

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكن طلبه إعادة هيكلة وزارة الاتصالات ولكن إعادة هيكلة قطاع اتصالات وكانت هذه هي الرؤية الهامة.

وأضاف "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم على أكثر من محور في استراتيجية إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، الأول البنية الأساسية وهي الاتصالات سواء اتصالات سلكية أو لاسليكية.

وأوضح أنه يوجد لدينا 4 شركات هي المصرية للاتصالات، وشبكات الاتصالات الأخرى وهذه الشركات هي المنوط بها تقديم خدمة على المستوى اللائق للمواطنين، مؤكدًا أن دعم الرئيس السيسي للوزير يتيح عمل الانجازات على الأرض.

وأكد أن الشبكات الأرضية لم يتم عمل صيانة للكابلات الأرضية منذ 17 عامًا وذلك ليس لإهمال من الوزراء ولكن لأن هناك عوائق كثيرة جدًا وهي أنها موجودة داخل الأرض منذ سنوات وغير موضوعة في خراطيم ولإصلاحها لابد من فتح بطن البلد والاعتماد على أجهزة حديثة. 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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