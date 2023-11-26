الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كرسى الألكسو فى خدمة الطفولة ينعى الكاتب الكبير يعقوب الشارونى

الكاتب يعقوب الشاروني
الكاتب يعقوب الشاروني

نعى كرسى الألكسو فى خدمة الطفولة، الكاتب الوطني الكبير يعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل في مصر والوطن العربي، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، عن عمر يناهز 92 عامًا.

نبذة عن يعقوب الشاروني

فى عام 1998 صدر للكاتب الراحل يعقوب الشاروني، عشرة مُجلدات تضم ألف حكاية بعنوان «ألف حكاية وحكاية»، كما تم ترشيحة لجائزة «استريد ليندجرين»، والمتعارف عليه عالميًّا أن كل جائزة يحصل عليها المبدع تكون خطوة في طريقه للحصول على الجوائز الأكبر، فعندما حصل كتاب «أجمل الحكايات الشعبية» عام 2001 على جائزة «المجلس المصرى لكتب الأطفال».

وكانت هذه خطوة للحصول عام 2002 على جائزة «الآفاق الجديدة» لأفضل كتاب أطفال على مستوى العالم من معرض بولونيا الدولى لكُتب الأطفال بإيطاليا، وهو أهم معرض عالمى لكتب الأطفال.

ثم كان حصول رواية «ليلة النار» عام 2014 على جائزة الشرف بين أفضل روايات اليافعين على مستوى العالم العربى من جائزة اتصالات، ثم اختيارها عام 2016 كواحدة من أفضل كتب الأطفال عالميًّا من المجلس العالمى لكتب الأطفال بسويسرا «IBBY» الذي يقدم جائزة هانز أندرسون الدولية لأفضل مؤلفى ورسامى كتب الأطفال في العالم، كان هذا هو الذي دفع هيئة الأمم المتحدة عام 2019 بالتعاون مع لجنة من «رابطة الناشرين الدولية» «IPA» و«منتدى المؤلفين الدولى» «IAF» إلى اختيار هذه الرواية بين أفضل كتب الأطفال على مستوى العالم، لقدرتها على الإسهام في التغيير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أبرز كتب يعقوب الشارونى

"سحر الحكاية في أدب يعقوب الشاروني القصصي، سر ملكة الملوك، كتب الاطفال لمرحلة ما قبل المدرسة، عفاريت نصف الليل، اعتذار المضحك، الكسلان وتاج السلطان، الفيل لا ينسى، وحيدة في الصحراء، الألة المتكلمة"؛ وغيرها من الأعمال.

كرسى الألكسو فى خدمة الطفولة رائد أدب الطفل في مصر يعقوب الشاروني ألف حكاية وحكاية المجلس المصرى لكتب الأطفال

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