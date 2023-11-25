مصدر مصرى: بذلنا مجهودًا كبيرًا مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين

أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، عن بذل مجهود كبير بالتعاون مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الوفد الأمني المصري تابع تسليم الأسرى الفلسطينيين بمنطقة سجن عوفر، لضمان تنفيذ شروط الهدنة، فيما أكدت حركة حماس، أنه تم تسليم 13 إسرائيليًا و7 عمال أجانب للصليب الأحمر.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين وفي طريقة لتسليمهم للجانب المصري في معبر رفح.