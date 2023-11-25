السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر من ممارسة أعمال الصيد فى البحر المتوسط غدًا.. وتكشف السبب

الصيد
الصيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحادة والسريعة ظاهرة طبيعية في فصل الخريف، وقد لاحظنا اليوم ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، ونشاط الرياح الذي كان موجودًا بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وكان مثيرًا للرمال والأتربة. 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن غدًا متوقع أن يستمر معنا نشاط الرياح، في معظم محافظات الجمهورية، وسرعات الرياح من 35 إلى 45 كيلومتر/الساعة والتي ستكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث سيشهد الغد رمالًا وأتربة مثارة من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الطرق السريعة، والأماكن الصحراوية والمكشوفة بشكل كبير.

وأوضح أن نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وسرعات الرياح على البحر المتوسط تصل إلى 80 كيلومتر/ الساعة، وارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 5 كيلومترات، وبالتالي فإن البحر المتوسط غير مؤهل تمامًا لأي أعمال صيد وملاحة بحرية وأعمال تنزه. 

الأرصاد الجوية طقس الغد ارصاد هيئة الارصاد الرياح

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