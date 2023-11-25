"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المحتمل وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبري.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه من المتوقع أن تشهد العديد من المحافظات انخفاض درجات الحرارة من درجتين أو ثلاث درجات.

ونصحت "غانم" بضرورة ارتداء الملابس الشتوية بسبب انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة بسبب نشاط الرياح المحمل بالأتربة، مع الابتعاد عن الأماكن ذات الألواح المعدنية والأشجار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب نشاط الرياح بالبحر الأبيض المتوسط.