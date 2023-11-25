السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

طقس سئ
طقس سئ

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المحتمل وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبري.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه من المتوقع أن تشهد العديد من المحافظات انخفاض درجات الحرارة من درجتين أو ثلاث درجات.

ونصحت "غانم" بضرورة ارتداء الملابس الشتوية بسبب انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة بسبب نشاط الرياح المحمل بالأتربة، مع الابتعاد عن الأماكن ذات الألواح المعدنية والأشجار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب نشاط الرياح بالبحر الأبيض المتوسط.

البسوا شتوي الأرصاد الجوية درجة حرارة الجو اكسترا نيوز الدكتورة منار غانم

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