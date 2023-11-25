"الخارجية": الوضع الإنسانى بقطاع غزة خطير للغاية

كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل الأوضاع على معبر رفح، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم السبت، إن مرحلة البحث عن جهود إعادة إعمار قطاع غزة سابقة لأوانها.

وأضاف أن الوضع الإنساني هناك خطير للغاية والقصف الإسرائيلي كان موجودًا وهناك تهديد باستئناف القصف بعد انتهاء المدة، ومن ثم لا بد من وجود وقف إطلاق نار كامل، وهذا هو السبب الذي تتمسك به مصر والدول العربية والإسلامية والكثير من الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تنتقل بعد ذلك إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، وكل هذا الجهد يصب في هدف واحد وهو محاولة الوصول لوقف كامل وشامل لإطلاق النار، والعمل على دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ولا ينقطع ثم بدء وضع تصور فيما يخص القضية الفلسطينية بشكل جاد.