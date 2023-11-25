السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية": الوضع الإنسانى بقطاع غزة خطير للغاية

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل الأوضاع على معبر رفح، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم السبت، إن مرحلة البحث عن جهود إعادة إعمار قطاع غزة سابقة لأوانها.

وأضاف أن الوضع الإنساني هناك خطير للغاية والقصف الإسرائيلي كان موجودًا وهناك تهديد باستئناف القصف بعد انتهاء المدة، ومن ثم لا بد من وجود وقف إطلاق نار كامل، وهذا هو السبب الذي تتمسك به مصر والدول العربية والإسلامية والكثير من الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تنتقل بعد ذلك إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، وكل هذا الجهد يصب في هدف واحد وهو محاولة الوصول لوقف كامل وشامل لإطلاق النار، والعمل على دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ولا ينقطع ثم بدء وضع تصور فيما يخص القضية الفلسطينية بشكل جاد.

وزارة الخارجية cbc إعادة إعمار غزة مجلس الأمن

مواد متعلقة

متحدث منتدى شباب العالم: نعمل على نبذ العنف ورفض قتل المدنيين عمدًا فى الحروب

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا حاشدا في بني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

اليوم الثانى للهدنة.. مستشار الرئيس الفلسطينى: المعـركة لا تزال طويلة والوضع كما هو

"التجهيز لها تم بشكل جيد".. حزب الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مسبوقة

يحيى راشد وزير السياحة السابق: الرئيس السيسى دقيق جدًا ووجّه اهتمامًا خاصًا لمشروع «مسار العائلة المقدسة»

"الأحرار الاشتراكيين": التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستوري يرتبط بأحلام المواطن

"التحالف الوطنى": هناك جسر برى متواصل لتقديم المساعدات لقطاع غزة

استشارى جهاز هضمى: مصر ستصل إلى خدمة طبية عالمية بحلول 2030

الأكثر قراءة

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها