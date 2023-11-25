إسرائيل: سننقل 100 شاحنة بعضها إلى شمال غزة بحلول منتصف الليل

أفادت وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بأن إسرائيل ستقوم بنقل 100 شاحنة أخرى بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق.

وأشارت إلى أن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات بدون طيار في جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال:هناك تقدم لافت في ملف تحرير المحتجزين

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لن نبلغ بأي تفاصيل عن التبادل حتى وصول المحتجزين.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "قلوبنا مع عائلات المحتجزين ولن نبلغ بأي تفاصيل عن التبادل حتى وصول المحتجزين".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيل إلى أن هناك تقدم لافت حدث في ملف تحرير المحتجزين، لافتا إلى أن الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة المحتجزين وجاري العمل على استعادتهم بكل الوسائل.

وشدد على التزام إسرائيل بالاتفاق، مع التصميم على تنفيذه مع الوسيطين قطر ومصر.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر لحل أزمة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس.

وناقش الطرفان خلال الاتصال، اتفاق الهدنة وخفض التصعيد وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وسبق، وكشف مسؤول ملف الأسرى بحركة حماس، زاهر جبارين، مساء اليوم السبت، عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في قائمة اليوم الثاني ضمن صفقة التبادل المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم.

وأعلنت حركة حماس، في بيان لها مساء اليوم، وصل للدستور نسخة منه، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي الأسيرات، نورهان إبراهيم خضر عواد، شروق صلاح إبراهيم دويات، ميسون موسى محمود موسى، فدوى نزيه كامل حمادة، إسراء رياض جميل جعابيص، عائشة يوسف عبد الله الأفغاني.