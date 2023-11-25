"حماس" تنشر قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

كشف مسؤول ملف الأسرى بحركة حماس، زاهر جبارين، مساء اليوم السبت، عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في قائمة اليوم الثاني ضمن صفقة التبادل المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم.

وأعلنت حركة حماس، في بيان لها مساء اليوم، وصل للدستور نسخة منه، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي الأسيرات، نورهان إبراهيم خضر عواد، شروق صلاح إبراهيم دويات، ميسون موسى محمود موسى، فدوى نزيه كامل حمادة، إسراء رياض جميل جعابيص، عائشة يوسف عبد الله الأفغاني.

أسماء الأطفال الأسري

وأضافت حركة حماس أن الأطفال الأسري المفرج عنهم هم، إبراهيم وليد ابراهيم تعامرة، إبراهيم سمير إبراهيم صباح، محمد ياسين تيسير صباح، صدام أمجد ماجد طقاطقه، يوسف محمود سالم سبتين، أحمد غريب أحمد خليل، عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي، أحمد علي محمد الصباح، مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا، أحمد وليد محمد خشان، شاكر علي سالم بلوط، وائل بلال شاكر مشة، طارق زياد عبد الرحيم داود، عبد الرحمن محمد صالح حوراني، مروح ياسر راتب خزيمية، عبد الهادي عزام محمد كامل، جهاد توفيق جهاد يوسف، محمد أيمن عبد الرحمن عويسي، عز الدين عنان حسن سوداني، مصطفى مازن حسين شحادة، شادي محمد ديب أبو عادي، ياسين عمر عزات حنفية، عبد الكريم أنور ظاهر السعدي، محمد طارق سليم حواشين، صامد خالد محمود ابو خلف، وسام مروان عبدالسلام تميمي، محمد نصر فوزي سوالمة، يزن جبر عبدالجبار الحسنات، محمد نزار نمر ابو عون، قسم خالد محمد مصاروة، أنور تسافي أحمد عطا، رجا أسعد رجا أبو قياص، وحمادة سعيد مصطفى ابو سمرة.

وأكدت حركة حماس أن هذه الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته.