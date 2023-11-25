حركة حماس تكشف أسباب تعليق الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين لديها

كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم السبت، عن أسباب تعليق الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين.

وأوضح حمدان في بيان صحفي، مساء اليوم، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قررت تعليق الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين لديها بسبب خروقات ارتكبها الاحتلال في تنفيذ بنود الهدنة وبعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم.

وأشار حمدان إلى أن الخروقات كانت حول إدخال الشاحنات إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحاليًا هناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها.

وأكد حمدان أنه كان لابد من تدخل الوسطاء لحل الموضوع، معربا عن ثقته في جهود الوسطاء.

وأوضح حمدان أنه سيتم استكمال خطوات التبادل بعد أخذ الإجابات اللازمة من الوسطاء.

شئون الأسرى: إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تفصح عن مصير المعتقلين من غزة

وسبق وأعلن رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اليوم السبت، عن أن إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تفصح عن مصير المعتقلين من قطاع غزة، أو عددهم أو أماكن وجودهم، وحول وضعهم الصحي.

وأكد فارس خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة، اليوم، أن حجب هذه المعلومات عن مختلف المؤسسات الدولية يعد أمرًا مريبًا، ويدعو للقلق حول ما يخطط الاحتلال لهؤلاء المعتقلين.

وحمل رئيس هيئة شئون الأسرى حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل والضغط لإلزام إسرائيل بالإفصاح عن عدد المعتقلين ومصيرهم، وأن تتصرف كدولة، وليس كعصابة.

وحول المعتقلين المزمع الإفراج عنهم اليوم، قال فارس إن حكومة الاحتلال ستطلق سراح 39 أسيرًا وأسيرة، وحتى اللحظة لا نعلم أين سيكون مكان الإفراج عنهم.

ولفت فارس إلى أن الاحتلال كان ينوي تسليم الأسرى في أريحا، ونحن رفضنا ذلك، بسبب مظاهر الفوضى التي تمت، وعدم توفر مسار سلس ومفتوح للباصات التي تقل الأسرى.