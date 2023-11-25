جهود مصرية مستمرة.. جانب إنسانى فى ظل كوارث متفاقمة داخل غزة

تستأنف مصر جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار سريان تنفيذ الهدنة في يومها الثاني بوساطة رئيسية من مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية، لمدة أربعة أيام في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تعد أمرًا حيويًا للسماح للوكالات الإنسانية بالدخول إلى القطاع الفلسطيني المنكوب بالإمدادات التي تشتد الحاجة إليها من الغذاء والماء والوقود والدواء.

وخلال الأسبوعين الأولين من الهجوم الإسرائيلي على غزة، فرضت إسرائيل حالة حصار على القطاع وتم منع الوصول إليه بالكامل، ومنذ 21 أكتوبر، وبعد دعوات من جميع أنحاء العالم لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، تم السماح بدخول بعض المساعدات إلى القطاع، لكن 1479 شاحنة مساعدات تم السماح لها بالدخول خلال هذه الفترة لا تمثل سوى 14% من الحجم الشهري للسلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى غزة قبل الصراع.

المساعدات الإنسانية المصرية وأهميتها

تسلم الجانب الفلسطيني حتى يوم أمس الجمعة 2468 طنًا من الأدوية والمعدات الطبية، و8440 طنًا من الإمدادات الغذائية، و658 طنًا من الوقود، و6345 طنًا من المياه، بالإضافة إلى 1885 طنًا أخرى من مواد الإغاثة، و82 خيمة، و18 سيارة إسعاف، و1849 شاحنة.

في حين استقبلت مصر 236 مصابًا و273 مرافقًا لهم، بالإضافة إلى 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و1256 مصريًا.

وفي السياق ذاته، استقبلت خمس طائرات تحمل مساعدات إنسانية لغزة من روسيا وعمان والإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية في مطار العريش يوم السبت، بحسب تقارير إعلامية.